"العسكري السوداني": الاتفاق مع "الحرية والتعبير" لحظة تاريخية

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، إن توقيع الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير لحظة تاريخية في مسار السودان، مضيفا أن هذا الاتفاق هو ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل بين الجانبين والوسطاء الأفارقة، وانتظره الشعب السوداني طويلا، ونوجه الشكر والتحية لشهداء ثورة ديسمبر، ولكل من ساهم في الوصول للاتفاق من دول أفريقية وعربية ودولية.

وأضاف "دقلو" خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد الآن وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتفاق يفتح عهدا جديدا ووعدا من الشراكة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وكل مكونات القوات النظامية، ممثلى القوى السياسية، وشركائنا فى قوى الحرية والتغير.

يذكر أن وثيقة الاتفاق تشمل هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية، التي من المقرر أن تستمر 3 سنوات.