قال الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، إن الاتفاق الذى تم توقيعه بين المجلس العسكري بالسودان وقوى الحرية والتغير، يشكل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، كما أنه يمهد للمصادقة على مرسوم دستوري للمرحلة الانتقالية.

وأضاف "ولد البات" خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقد الآن وتنقله قناة "إكسترا نيوز"، أن الاتفاق يشكِّل نقطة حاسمة في إطار التوافق في السودان، كما وجَّه الشكر لوفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، وللمجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات، ودعا وسائل الإعلام إلى الحفاظ على الوفاق الوطني.