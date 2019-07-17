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وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

وزيرة التخطيط تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك

ضبط 29 متهما و 7 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 29 متهما و 7 ألاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

بعد فضيحة حفلات البذخ..وزيرة النقل الفرنسية تتولى حقيبة البيئة

بعد فضيحة حفلات البذخ..وزيرة النقل الفرنسية تتولى حقيبة البيئة

رفع 446 طن قمامة ومخلفات صلبة في شوارع سوهاج

رفع 446 طن قمامة ومخلفات صلبة في شوارع سوهاج

شركة تحويل السيارات للغاز: تعاملنا مع 300 ألف سيارة حتى الآن

شركة تحويل السيارات للغاز: تعاملنا مع 300 ألف سيارة حتى الآن

عاجل.. النيابة تحقق مع مدير مشرحة زينهم و3 فنيين بدلوا جثة فتاة ليبية

عاجل.. النيابة تحقق مع مدير مشرحة زينهم و3 فنيين بدلوا جثة فتاة ليبية

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أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

أرقام قياسية للبرلمان فى دور الانعقاد الرابع

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

جدل حول faceapp.. برهامي "لا يجوز" ومبروك عطية: "ده لعبة لا تضر"

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

تقرير: ممارسات أردوغان ضد قبرص تضع اقتصاد البلاد على حافة الهاوية

توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

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