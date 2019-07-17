حصل محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم البيئية، من جامعة عين شمس، في الرسالة التي حملت عنوان "المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتفكير والإبداع لدى طلاب التعليم الثانوي، دراسة مقارنة بين طلاب التعليم العام والتعليم الفني".

ضمت لجنة المناقشة والإشراف، الدكتور أحمد مصطفى العتيق أستاذ علم النفس البيئي ورئيس قسم العلوم الإنسانية والبيئية بجامعة عين شمس، الدكتور محمد أحمد يوسف أستاذ الهندسة المعمارية، وزير التعليم الفني السابق، الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، الدكتور مصطفى عوض، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد عبد الحميد صادق، أستاذ الهندسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

واستهدفت الرسالة، تحديد المتغيرات النفسية والاجتماعية المرتبطة بالتفكير والإبداع لدى طلاب التعليم الثانوي، وكذلك تحديد الفروق بين طلاب التعليم العام والتعليم الفني، في مستوى التفكير الإبداعي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، كما استخدمت المسح الاجتماعي، في سبيل تحقيق هدف الدراسة.

واستنتجت الدراسة عددا من الفروق ذات الدلالة الإحصائية بين طلاب التعليم الثانوي والفني، في مستوى التفكير الإبداعي، لصالح طلاب التعليم الثانوي، موصية بالاهتمام بتدريس مهارات التفكير الإبداعي للطلاب، وتدريب المعلمين على استخدام الأساليب الحديثة في التدريس، والتركيز على الاهتمام بالأنشطة، وإدراج هدف تنمية التفكير ضمن أهداف المقررات الدراسية، والاهتمام بالتعليم الفني والاستفادة منه.