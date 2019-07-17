أطلقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مسابقة بين الأطفال المشاركين في المعسكر، لمن ينشر صورًا أكثر تبرز جمال مصر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحظى بتفاعل كبير عبرها، وذلك ضمن فعاليات المعسكر الذي تنظمه وزارة الهجرة في شرم الشيخ.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الإطار وتعريف العالم بجمال مصر وسحر الطبيعة، هو جانب من ثمار هذه المعسكرات، متابعة أن نشر الشباب عن بلدهم يعمق ولاءهم وحبهم لمصر؛ ويعتبرون أنفسهم سفراء للوطن يتكلمون بلغة البلد التي جاءوا منها، بين أصدقائهم ومعارفهم، حتى يرى العالم جمال مصر بعيون أطفالها بالخارج.

وأضافت أن المسابقة من المقرر أن تبدأ في الفترة من 19 إلى 26 يوليو، وستكرم الفائزين بنفسها.

من جانبها، أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال زيارتها للمعسكر اليوم قبيل التوجه لمحمية رأس محمد بجنوب سيناء مع الأطفال المشاركين، أنها ستنظم للفائزين في هذه المسابقة رحلة بصحبة أسرهم إلى محمية وادي الحيتان بمحافظة الفيوم.

وكانت التقت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بالأطفال المشاركين، وأوضحت أن المعسكر يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، الذي شارك فيه نحو 55 كيانا من 33 دولة حول العالم، وشمل اللقاء عرضا لعدد من الأغاني المصرية التي تفاعل معها الشباب.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الفن لغة عالمية تقرب الشعوب وتربط بين الثقافات المختلفة، ومن شأنها أن تبقى في ذاكرة الأطفال، وتصبح القوى الناعمة أداة أخرى لربط الأطفال بالوطن، في ظل ما تحظى به مصر من مكانة رائدة في فنها وثقافتها.

ويضم المعسكر، الذي تنظمه وزارة بالهجرة للعام الثالث على التوالي، 110 طفلاً من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من سن 9 إلى 17 عاما، من عدة دول حول العالم تضم الولايات المتحدة وإيطاليا والإمارات العربية، وكندا وغيرهم، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" لتنظيم المعسكرات الرياضية.