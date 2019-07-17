بينها "النووي" و"الهجرة".. ملفات تنتظر أول امرأة ترأس مفوضية أوروبا

وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات على تعيين وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير لاين رئيسة للمفوضية الأوروبية، بفارق تصويت بسيط، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة للمفوضية الأوروبية.

وأعلن ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي، أن 383 نائبا من أصل 747 نائبا صوتوا لصالح تعيين الألمانية "أورسولا"، وهو ما يتجاوز بفارق ضئيل الأغلبية المطلقة المطلوبة 374 صوتاً، والتي ستتولى مقاليد منصبها الجديد في نوفمبر المقبل.

قال ناصر زهير، الباحث في العلاقات الدولية، إن هناك عددا من الملفات والقضايا بانتظار "أورسولا"، رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة في مقدمتها، الملف الإيراني وما تسببه من توترات في الشرق الأوسط، ومسألة الاتفاق النووي ومحاولة إصلاحه بين الأطراف المختلفة.

وأضاف زهير لـ"الوطن"، أن من المقرر أن يلي الملف الإيراني موضوع "البريكست"، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه من المفترض أن يعقد اجتماعا في شهر أكتوبر الماضي لاستكمال مسألة الخروج مع بريطانيا.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية أن هناك قضايا أخرى أبرزها قضية المهاجرين في الاتحاد الأوروبي، والعلاقات التجارية والاقتصادية بين الدول الأوروبية، بالإضافة إلى بحث العلاقات المشتركة بين روسيا والاتحاد.

وتابع أن المناقشات ووضع حلول ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتدخل في حيز التنفيذ أو الاتفاق الكامل من كل الأطراف، موضحا أن القرار ليس بيد "أورسولا"، لوجود أطراف متعددة في كل هذه القضايا إنما يمكنها اقتراح حلول وجعل عملية النقاش أسرع مما هي عليه.