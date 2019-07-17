قررت نيابة مركز بيلا في كفر الشيخ، حبس شخصين، تسببا في مصرع مُسن، متأثرا بجراحة، إثر نشوب مشاجرة بين أسرتين "جيران" مقيمتان بقرية خاطر التابعة لمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وتحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا بورود بلاغ لضباط مباحث مركز بيلا، من مستشفى بيلا المركزي، بوصول عبدالفتاح علام محمد، 70 عاما، جثة هامدة، إثر إصابته، جرى إخطار النيابة التي أمرت بتحويل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

وبسؤال أسرة المتوفي، أفادت بحدوث مشاجرة بين جيرانهم نظرًا لخلافات بينهم على قطعة أرض، وأنهم استخدموا "الشوم والطوب"، وضرب أحدهم المُسن بـ"طوبة" أنهت حياته.

تمكن رجال المباحث من القبض على متهمين إثنين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، لذات السبب، وجرى التحفظ عليهما على ذمة تصرفات النيابة، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 6637 جنح مركز بيلا لسنة 2019، وأمرت النيابة بحبسهما.