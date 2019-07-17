أعلن القمص إبراهام عزمي مسؤول الإعلام الدولي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، افتتاح جامعة هولي صوفيا التابعة لإيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت رعاية الأنبا دافيد أسقف الإيبارشية الذي يشغل منصب رئيس الجامعة.

وقال عزمي الذي يشغل منصب عميد الجامعة الإداري، إنّ الجامعة تقدم أكثر من 60 كورسا في اللاهوت والعلوم القبطية الأرثوذكسية، و7 درجات ماجستير في اللاهوت القبطي الأرثوذكسي، إلى جانب 25 شهادة في علوم لاهوتية وكرازية.

وأضاف عزمي في بيان عنه، أنّ الجامعة بها أكثر من 25 أستاذا جامعيا من الولايات المتحدة من الأقباط الأرثوذكس، مشيرا إلى أنّ التعليم في الجامعة إلكتروني عبر شبكة الإنترنت كما هو متبع بالولايات المتحدة، وكل الكورسات تقدم على الإنترنت بالتواصل بين البروفيسور والطالب، وتقدم حاليا باللغة الانجليزية فقط، وقريبا يتم إنشاء فرع الجامعة باللغة العربية، لافتا إلى أنّ الجامعات الأمريكية على الإنترنت تستخدم كلمة Module بدلا من كلمة ترم، ويوجد 9 موديول في السنة، وكل فترة زمنية Module تتم الدراسة فيها لمدة 8 أسابيع، والأسبوع يبدأ يوم الإثنين وينتهي بنهاية يوم الأحد.

وأكد عزمي الذي يعد مؤسس للجامعة، أنّ عميد الجامعة للتعليم هو الدكتور ستيفين معوض الحاصل على الدكتوراه في اللاهوت عن نشر الفكر القبطي الأرثوذكسي من جامعة دوكين ببنسلفانيا، لافتا إلى أنّ كل المواد المقدمة قائمة على التعليم القبطي الأرثوذكسي حسب ما وضعه آباء الكنيسة في القرون الأولى وتم نشره باللغة الإنجليزية عن طريق هيئات متعارف عليها، وأيضا حسب ما يقدم من تعاليم من آباء معاصرين مثل البابا تواضروس الثاني، والبابا شنودة الثالث، والقمص تادرس يعقوب ملطي وغيرهم.

وردا على كون الجامعة معترف بها دوليا من عدمه، أوضح القمص إبراهام أنّ الكنيسة بدأت هذا المشوار ولكنه سيأخذ بعض الوقت، "لأنهم منتظرين بداية الدراسة لتقييمها، ودراستنا ستبدأ في 2 سبتمبر المقبل، لكننا نفعل المطلوب للحصول على الاعتراف بها كجامعة أمريكية في الولايات المتحدة".