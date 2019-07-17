أصيبت ربة منزل مقيمة بمركز المحمودية في البحيرة، اليوم الأربعاء، بتسمم فسفوري، نتيجة محاولة انتحارها عن طريق تناول قرص من حبوب الغلال القاتلة، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وجرى نقلها إلى مستسفى المحمودية العام، ثم تم تحويلها إلى مركز السموم بالإسكندرية ضمن الجهود المبذولة لإنقاذ حياتها.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة المحمودية، بوصول "رضا.ح.ح " 26 سنة، ومقيمة بمركز المحمودية، مصابة بتسمم فسفوري جراء تناولها مادة سامة.

وانتقل الرائد كريم الخولي رئيس مباحث مركز المحمودية، إلى مستشفى المحمودية العام، وبسؤالها قررت أنها تمر بحالة نفسية سيئة، وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.