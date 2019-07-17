اكتسحت مصر التصويت في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتي أجريت ضمن أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وتقدم للفوز بالمقعد 4 دول هي "مصر والعراق وليبيا واليمن"، وحصلت مصر على 16 صوتا من إجمالي 20 صوتا.