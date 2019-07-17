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النيابة تستكمل التحقيق مع فتاة "العياط" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها

النيابة تستكمل التحقيق مع فتاة "العياط" المتهمة بقتل شاب حاول اغتصابها

إيرادات الحكومة تتجاوز مصروفاتها بـ104 مليارات جنيه وتحقق 2% فائضا

إيرادات الحكومة تتجاوز مصروفاتها بـ104 مليارات جنيه وتحقق 2% فائضا

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتابع تلقي طلبات التظلمات لطلاب الثانوية

وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتابع تلقي طلبات التظلمات لطلاب الثانوية

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

مصرع ربة منزل وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

إيران: منظومتنا الدفاعية خط أحمر ولن نتفاوض بشأنها

إيران: منظومتنا الدفاعية خط أحمر ولن نتفاوض بشأنها

عاجل.. مقتل نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في إطلاق نار في أربيل

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توقعات الأرصاد خلال الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة

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