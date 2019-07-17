تفوق فيلم "كازابلانكا" على موسم أفلام عيد الفطر بإيرادات وصلت إلى 72 مليون جنيه، و842 ألف جنيه منذ طرحه بدور العرض، وهو من بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

بينما وصلت إيرادات "الممر" لأحمد عز إلى 63 مليون جنيه و754 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض، حسبما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائي في بيان صادر عنها اليوم، حيث شهد الموسم منافسة شرسة بين "الممر" و"كازابلانكا".

"الممر" يتناول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

بينما حقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت إلى 31 مليون جنيه و439 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات 17 مليون جنيه و484 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات وصلت إلى 4 مليون و586 ألف جنيه.