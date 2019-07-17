وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتابع تلقي طلبات التظلمات لطلاب الثانوية

تابعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أعمال تلقي التظلمات لطلاب الثانوية العامة، كما تابعت أعمال سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، واطمأنت على سير الامتحانات، مشددة على أهمية توفير الجو المناسب للطلاب أثناء الامتحانات والالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية ذات الصلة، مطالبة جميع اللجان والملاحظين بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب أثناء سير الامتحانات.

وأكدت وكيل الوزارة، على التواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة أعمال الامتحانات من خلال غرفة العمليات بالمديرية، لافتة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وأن الامتحانات في مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، جاءت في مستوى الطالب المتوسط.