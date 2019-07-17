وقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتورة ميناس إبراهيم العضو المنتدب لشركة "EG -GATE" -إحدى شركات صندوق "تحيا مصر" والتي تقوم بالتسويق في التجارة الإلكترونية- وبوابة مصر للعالم الرقمية اليوم بروتوكول تعاون مشترك.

وقال الدكتور كمال شار وبيم، إن الدقهلية عريقة وكبيرة وتمتلك موارد سياحية متنوعة فرعونية وإسلامية وقبطية لدينا مراكز طبية عريقة يأتي إليها الأشقاء من العالم العربي لتلقي العلاج بين أشقائهم، ومناطق صناعية متعددة وسيتم إقامة منطقتين بالسنبلاوين وميت غمر، وعلينا الترويج والتسويق لها لتحظى بموقعها المناسب، وأوضح أن بروتوكول التعاون مع "إيجي جيت" يفتح المجال لخلق فرص عمل للشباب مهما كانت مؤهلاتهم الدراسية.

وأضاف أن المنصورة الجديدة وجمصة بهما مشاريع كبيرة تخدم كل الشباب وتوفر فرص عمل كثيرة، وأوضح أنه تم البدء في طريق جمصه الذي يربطها بالمنصورة الجديدة ويمثل وسيلة نقل سهلة وسريعة.

وأعربت الدكتورة ميناس إبراهيم، العضو المنتدب للشركة، عن سعادتها بوجودها في الدقهلية وشكرها لمحافظ الدقهلية على حسن الاستقبال واستعرضت أهداف وآليات ومميزات العمل بالبوابة الرقمية "EG-GATE" والتي تشمل ترويج الأنشطة السياحية والصناعية والطبية والزراعية وغيرها على مستوى العالم .

وذكرت أن الشركة إحدى شركات صندوق" تحيا مصر" والتي تقوم بالتسويق في التجارة الإلكترونية وهي تمثل بوابة مصر للاقتصاد الرقمي وتخلق شبكة أعمال إلكترونية دولية وتعمل على تنفيذ وإدارة منصات رسمية للتسويق والتجارة والحجوزات الإلكترونية، كما تهدف إلى دمج القطاع الغير رسمي في المنظومة الاقتصادية للدولة وتوفير برامج تدريبية متطورة لتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب وتخلق مجالات عمل جديدة غير مألوفة ومستحدثة.

شهد توقيع بروتوكول التعاون المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مستشفى الكبد المصري وعضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي حازم نصر، مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.