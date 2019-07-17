"6 طعنات" .. هكذا سجلت معاينة ضباط وحدة مباحث قسم ثان أكتوبر، أثناء معاينة ومناظرة جثة شاب مقتول وملقى في الطريق، بدائرة القسم، بصحبة فريق من نيابة أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، لتحديد هوية مرتكبي الواقعة، بينما كانت النيابة تواصل مناظرة الجثة، حضر فريق من المباحث، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعقيد فوزي عامر مفتش المباحث، والمقدم محمد داود رئيس المباحث، الى مكان الواقعة، وبالفحص تبين ان القتيل يرتدي ملابسه كاملة ومصاب بـ6 طعنات في الرقبة والصدر، ويدعى "عبد الله 22 سنة" من محافظة الفيوم، وبدأت القوات في فحص علاقات المجني عليه، ومناقشة أسرته، وتفريغ الكاميرات للقريبة من مكان الحادث، ولاتزال قوات الأمن تواصل جهودها لكشف ملابسات الواقعة.