"جثة لشاب في العقد الثاني، قمحي البشرة، مقيد القدمين، يرتدي تيشرت أحمر نص كم وبنطال ترنج أسود، وتغيير بمعالم الوجه وتحلل الظهر، الجثة داخل ٢ جوال وملفوف ببطانية".. هكذا سجلت ضباط المباحث في مركز أبو النمرس، وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، عقب ورود بلاغا من أهالي قرية الحرانية، بالعثور على جثة شاب طافية فوق المياه، برشاح (مصرف) "البصل"، أثناء المعاينة حضرت النيابة العامة وبدأت في مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد دوافع ومرتكبي الحادث.

المتهمين قتلا "كريم" بغرض السرقة وألقوا الجثة في المصرف

بينما كانت النيابة تناظر الجثة، شكل اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريقا من إدارة البحث الجنائي بالجيزة ووحدة مباحث مركز أبو النمرس، تحت قيادة العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، لفحص ملابسات الواقعة، وبدأت القوات في فحص كاميرات المراقبة القريبة من مكان العثور على الجثة، وأيضا فحص بلاغات التغيب في اقسام الشرطة بنطاق مديرية أمن الجيزة، والقليوبية والقاهرة، واستمرت القوات في فحص الكاميرات وشهود العيان، وبلاغات التغيب، حتى توصلت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الادارة العامة للمباحث، لهوية القتيل وتبين أن المجنى عليه، يدعى "كريم" 18 سنة سائق ومقيم كرداسة مبلغ بغيابه من يوم الخميس، 11 من الشهر الجاري، وكان يقود سيارة ميكروباص چي ام.

التحريات: دوافع الجريمة هي السرقة

وأشارت التحريات التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن دوافع الجريمة هي السرقة، وانتقلت القوات الى محل إقامة المجنى عليه ومواقف السيارات "خط سيره"، وفحص علاقته وأصدقائه، والأماكن التي يتردد عليها، ونشر أوصاف السيارة، وأثناء الفحص، وصلت معلومات أنه تم مشاهدة السيارة بجراج في برك الخيام ملك 3 أشقاء والذين قرروا أن المدعو سالم 26 وسائق ومقيم كرداسة أحضرها له، على الفور انطلقت مأمورية من المباحث، والقت القبض عليه، وبمناقشته قر أنه حصل عليها من محمد منسي وشاب آخر لا يعلم هويته.

سجلت القوات ما جاء على لسان الشاب، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين، المشتبه بارتكابهما للواقعة، وبتكثيف التحريات تبين أنهم محمد 23 سائق ( المنسي) مقيم بالفيوم، وشعبان 22 قهوجي الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بمعرفة قوة أمنية تحت قيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، واعترفا بقتل المجني عليه، لسرقته.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهمين كشفا عن جريمتهما حيث أقرا أنهما استدرجا الضحية بادعاء توصيلهم و3 نساء فاستغلا ظلمة الطريق والأول شل حركته والثاني خنقه بحزام من الخلف وأدخلوه في جوالين وبطانية من مقلب زبالة تحت الدائري وألقوه في المصرف ووضعوا عليه حجارة حتى لا تظهر الجثة.

ما جاء على لسان المتهمين، تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.