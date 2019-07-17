قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع الحكومة دائما تحت ضغط؛ لتحقيق طموحات وأحلام الشعب المصري في أسرع صورة ممكنة.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أن الحكومة من مختلف طبقات الشعب المصري، ودائما تتواصل مع الشارع حتى تتابع ما يحدث على أرض الواقع، مؤكدا: "نعلم أن هناك تحديات، ونحن نتحدى أنفسنا لنصبح أفضل وأفضل، وربنا يقدرنا ونكون على حجم تطلعات الشعب المصري".

كان مجلس الوزراء، عقد اجتماعه الأسبوعيّ، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستعراض المؤشرات الإيجابية للأداء المالي، والتي نجحت الحكومة في تحقيقها، خلال العام المالي 2018 - 2019.