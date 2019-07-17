طعنت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزارة الداخلية على الحكم الصادر، لإلغاء حكم القضاء الإداري والمتضمن إلزام جهة الإدارة مصلحة الأحوال المدنية باستخراج شهادة وفاة لخال مقيم الدعوى والذي حصل على حكم لصالحه.

وأكد الطعن أن الحكم خالف القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وطالبت في طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه.

وذكرت الدعوى التي أقامها مواطن، بأن توفي خاله منذ عام 2013، وقامت زوجته بدفنه دون تصريح دفن، ولم يتم استخراج شهادة وفاة رغم ثبوت وفاته، وتقدم بطلب للجنة بمصلحة الأحوال المدنية لثبوت قيد وفاته، إلا أنها امتنعت عن قيد الوفاة.

وطالب المدعي الحكم بثبوت وفاة خاله وإلزام بقيد وفاته في دفتر الوفيات، لقيامه بتقديم طلب لمكتب الصحة كساقط قيد.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في عام 2017 بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قيد المتوفي ومنح المدعي شهادة وفاة خاله عام 2013.