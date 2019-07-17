سينما الهناجر تحتضن الملتقى التاسع لمدرسة السينما العربية غدًا

تقام بسينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فاعليات الملتقي التاسع للمدرسة العربية للسينما والتي تبدأ عروضها في السابعة مساء غدا الخميس.

ومن المقرر أن يعرض الملتقى فيلم "التخزينة" للمخرج محمد التونسي، وتدور احداث الفيلم حول مشاكل الشباب وحلم الهجرة غير الشرعية، ورحلة البحث عن المستقبل خارج أرض الوطن بينما هي رحلة البحث عن الموت، كما يستضيف الملتقى فيلم "طير بينا يا قلبي" للمخرجة المصرية آلاء سعد الدين، ويناقش الفيلم مشكلة مخرج سينمائي شاب تعرض لحادث أدى لحدوث شلل نصفى، ونرى كيف أصبحت حياته مع زوجته بعد مرضه.

مني الصبان: الملتقى يعطي فرصة حقيقية للشباب في نشر أفكارهم

وأكدت الدكتورة مني الصبان رئيس الملتقى، ومدير المدرسة العربية للسينما والتليفزيون، بأن الملتقى يعطي فرصة حقيقية للشباب في نشر أفكارهم وابدعتهم ، بالإضافة إلى العمل المستمر مع أصدقاء المدرسة طوال العام.