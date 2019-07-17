أعلنت أمل مبدي، رئيس قطاع تنمية الموارد، بمؤسسة مصر الخير، عن اتفاق المؤسسة مع كل من وزارة الزراعة والبنك الأهلي، على تطوير جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه يجري إعداد دراسات الجدوى للمشروع ومن المتوقع توقيع البرتوكول قريبا.

وأضافت "مبدي"، خلال المائدة المستديرة التي عقدتها المؤسسة اليوم، أن هناك 552 وحدة سيخضعون للتطوير، بعضهم آيل للسقوط، لافتة إلى أنه سيعلن عن تفاصيل المشروع فور انتهاء الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، من إعداد استراتيحية التطوير.

وعن صك الأضحية، قالت "مبدي"، إن المؤسسة تستهدف توزيع 30 ألف صك أضحية على مستوى الجمهورية، بعد أن نجحت العام الماضي في توزيع 28 ألف صك، مشيرة إلى أن قيمة الصك 3300 جنيه.

وتابعت، أن عدد المشاريع التي تنفذها المؤسسة، بلغ 125 في مختلف المجالات من تعليم وبحث علمي وتنمية، تعمل عليها قطاعات مصر الخير الخمسة، لافتة إلى أنه من أبرز هذه المشاريع، البرتوكول الذي وقعته المؤسسة مع صندوق "تحيا مصر"، والبنك الأهلي، لتطوير 3 قرى بقيمة 50 مليون جنيه.