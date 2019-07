يجرى المغني هاري ستايلز عضو فريق "The One Direction"، مفاوضات للانضمام إلى فيلم "The Little Mermaid"، وذلك لأداء دور الأمير إريك ضمن أحداث الفيلم، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي".

بينما تقوم هالي بيلي بدور "آرييل" حورية البحر التي تحلم بالتحول إلى إنسان، وتقوم ميليسا مكارثي بدور الشريرة "أورسولا"، ويتولى إخراج الفيلم روب مارشال، ومن المقرر أن يضم الفيلم أغاني أصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي لعام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات لين مانويل ميراندا.

