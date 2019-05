يجري المخرج مارك ويب، محادثات، مع استديوهات "ديزني"، لإعادة تقديم نسخة تصوير حية من فيلم "Snow White"، وذلك وفقا لما نشره موقع مجلة "فارايتي"، والذي أشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على المشروع بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تتولى إيرين كريسيدا ويلسون، كتابة سيناريو الفيلم، بينما يكتب الثنائي بينج باسيك وجوستين بول أغاني جديدة للفيلم.

يأتي ذلك ضمن خطة "ديزني" لإعادة تقديم نسخ حية من أفلام الرسوم المتحركة التي قدمتها من قبل منها "The Lion King"، "Aladdin" و"Dumbo".

ويعتبر فيلم "Snow White and the Seven Dwarfs" أول فيلم رسوم متحركة طويلة، أنتجته شركة "والت ديزني" عام 1937، وهو العمل الذي يستند بشكل أساسي إلى رواية الأخوان جريم، وسبق وأن تم تقديم أعمال مأخوذة عن الرواية الكلاسكية.