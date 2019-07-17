شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ تهدف الى توفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها الجهاز للمواطنين من خلال مكاتب هيئة البريد.

المذكرة تهدف لتوفير خدمات مالية وغير مالية للمواطنين عبر مكاتب البريد

ووقع على المذكرة عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويهدف الاتفاق، إلى تنويع قنوات توصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سواء الجديدة أو القائمة، ونشر وتشجيع ثقافة العمل الحر للحد من البطالة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الطرفان والانتشار الجغرافي لمكاتب البريد، بالإضافة الى تشجيع ثقافة الادخار بهدف تحقيق الشمول المالي لعملاء الجهاز.

يأتي ذلك التعاون في إطار توجه الدولة نحو أهمية تحقيق الشمول المالي لمختلف فئات المجتمع، وتوفير نماذج تمويلية مختلفة لكل قطاعات الأنشطة الاقتصادية تتناسب مع جميع شرائح المجتمع، والتركيز على الاهتمام باحتياجات الفئات ذوي الدخول المنخفضة، وزيادة مساهمة المرأة في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تأهيل وتدريب وتحفيز الشباب من الجنسين على تبني فكر العمل الحر.

وزير الاتصالات: خدمات جهاز تنمية المشروعات ستصل لعملاء 4 آلاف مكتب بريد

وأكّد وزير الاتصالات، أنَّ الاتفاق له أهمية خاصة تتمثل في أنَّه يسهم في الوصول بخدمات جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى عملائه، في مختلف المناطق والقرى في كل المحافظات، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب هيئة البريد والتي يبلغ عددها نحو 4 آلاف مكتب بريد مميكن، معبراً عن سعادته بهذا الاتفاق وتطلعه لأن يشهد ثماره من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة تشجع على ثقافة العمل الحر وتحد من البطالة.

رئيس "البريد": الاتفاق يضمن وصول تمويل المشروعات الصغيرة إلى عملاء "تنمية المشروعات" بسهولة

وأشار عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أنَّ مدة العمل بمذكرة التفاهم 5 سنوات؛ مبينًا أنَّه بموجب هذه المذكرة يتمّ الاستفادة من انتشار مكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية في تقديم خدمات توصيل تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى عملاء جهاز تنمية المشروعات، ودعم وصول خدمات التمويل متناهي الصغر لأكبر عدد من العملاء بسهولة ويسر خاصة في الدلتا وصعيد مصر والمرأة بصفة خاصة، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للبريد، وفتح حسابات جارية لعملاء الجهاز ووضع آلية لها تتضمن تقديم خدمات للعملاء متمثلة في صرف المبالغ التي يقرضها للعملاء، وتحصيل أقساط القروض.

وأضاف أنَّ الاتفاق ينص على توفير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حزمة من الخدمات المالية والدعم اللازم للشباب من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وفقًا للمعايير والاشتراطات التي ينص عليها الجهاز، والتعاون المشترك بين الطرفين في مجالات التدريب، ولتنفيذ أعمال الربط الإلكتروني لتشغيل الخدمة وتوفير نظم الحماية والتأمين للبيانات المتداولة.

وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن التعاون مع هيئة البريد يعطي للجهاز مساحة أوسع في التعامل مع المواطنين والشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة او أصحاب المشروعات القائمة الذين يريدون الاستفادة من خدمات الجهاز المالية او غير المالية فضلاً عن انه سيتم تسويق المنتجات الحرفية والتراثية لعملاء الجهاز على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

وأضافت أنَّ مذكرة التفاهم تُتيح الإستفادة من الانتشار الواسع لمكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية، ما يساعد علي توصيل خدمة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لكل الفئات وعملاء هيئة البريد وييسر على الشباب الحصول على تمويل لمشروعاتهم والاستفادة من خدمات الجهاز المتنوعة.