اعتذر الفنان محمود العسيلي، عن إساءته لفرد من جمهوره في إحدى حفلاته الغنائية، ورفضه التصوير معه.

وقال "العسيلي" عبر تويتر: "أي فنان عارف أنه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة انا اسف مرة تانية".

أي فنان عارف انه من غير جمهوره هو ولا حاجة و صفر على الشمال وإن من تواضع لله رفعه

باعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر و باعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ و لكن الصورة والله ناقصه و كان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد اثناء الحفلة

انا اسف مرة تانية — Mahmoud El Esseily (@Esseily) ١٧ يوليو ٢٠١٩

وتابع: " النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي أنا كنت بكلمه إن مينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك ولكن هو كان لحوح جدا ومصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف أغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية وللأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو".

النقطة التانية ان حاولت أقول للشخص اللي انا كنت باكلمه ان ماينفعش نتصور عشان الناس دي كلها لازم تتصور تلات مرات برا الميك و لكن هو كان لحوح جدا و مصمم و كان صوته عالي جدا و بيزعق و انا مش عارف اغني فللأسف قلتله كدا بحسن نية و للأسف كل الكلام دا مش باين في الفيديو .. #اعتذار — Mahmoud El Esseily (@Esseily) ١٧ يوليو ٢٠١٩

واختتم تغريديته بهاشتاك كلمة "اعتذار".