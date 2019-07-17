الانتهاء من تصميمات المستشفى التعليمي وكلية الطب بجامعة دمنهور

أعلن الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اكتمال التصميمات الهندسية للمستشفى الجامعي وكلية الطب بأرض الاستاد بمنطقة الأبعادية، وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030، وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مستشفى جامعي بكل محافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأربعاء، بمبنى إدارة الجامعة، بحضور عمداء الكليات وأمين عام الجامعة والاستشاري العام لمشروع إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي والذى قدم شرحا تفصيليا عن المشروع.

ويهدف هذا المشروع الضخم خدمة أبناء محافظة البحيرة، خاصة زيادة عدد أسرة العناية المركزة، كما تضمن الاجتماع إلقاء الضوء على عدد المباني الموجودة بالمشروع وملحقاتها، وعدد الأسرة بكل قسم والفئات المستهدفة والمداخل الرئيسية والفرعية، وضم التصميم مهبط للطائرات مخصص لنقل المرضى وقاعة مؤتمرات ضخمة، بجانب وسائل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في المشروع.