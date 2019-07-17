التقى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب بابكر رئيس الأركان المشتركة السودانية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا في زيارة رسمية لحضور الاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية والذي تستضيفه القاهرة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يؤكد تطابق رؤى البلدين تجاه التهديدات الأمنية التي تواجه المنطقة

تناول اللقاء، سبل دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، واستمرار جهود العمل المشترك لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب ومجابهة كافة أعمال التسلل والتهريب، وذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للعقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة.

كما ترأس رئيسي الأركان الجلسة الختامية للاجتماع السادس للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث آفاق التعاون في المجالات الدفاعية والأمنية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.

بابكر يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان

وأكّد رئيس الأركان المشتركة السودانية، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، مشيدًا بجهود القيادة السياسية المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في كل دول القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019.

فيما أشار الفريق محمد فريد، إلى تطابق الرؤى ووجهات النظر تجاه التحديات والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، معربًا عن تطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في كل الموضوعات العسكرية والأمنية، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية القوية بين البلدين.