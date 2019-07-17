بوغاتي تقدم "Chiron Sport 110 Ans" احتفالاً بتسليم 200 سيارة

بعد أكثر من عامين من بدء إنتاج سيارة chiron، تفخر شركة Molsheim بالإعلان عن تسليمها رقم 200 للسيارة في هذا الشهر، وهذه تعد نسخة محدودة من سيارات الرياضة chiron "110 ans bugatti"، ويتميز هذا الطراز الذي يحتفل بالذكرى السنوية للسيارة الرياضية الفائقة بألوان ثلاثية أيقونية فرنسية معروضة بفخر في نقاط مختلفة طوال الوقت، تقديراً لأصولها.

وأكد ستيفان وينكلمان، رئيس بوغاتي: "لا يمكنك أن تشعر بأي شيء سوى الفخر عندما ترى هذا المائتي عامًا يخرج من المصنع"، "أيضًا ، يمثل هذا النموذج الاحتفال بتاريخ الشركة، ويذكر تراثنا الفرنسي.

تضفي الألوان المختلفة للون الأزرق المستخدمة في هذه الرياضة الرائعة على الأناقة الخالدة".

ويسارع السيد وينكلمان أيضًا بالاعتراف بإنجازات القوى العاملة في شركة، molsheim: "تعد جودة وتفاني كل من يشارك في سيارة بوجاتي فريدة من نوعها في العالم وتُظهر الشغف الذي نجلبه إلى عملنا".

في الواقع ، فإن إنتاج Bugatti ليس أقل من البراعة الحرفية، فكل سيارة تحتاج إلى عشرة أشهر، في حين يتم التجميع النهائي في مواقع الألزاس وتستغرق ثمانية أسابيع.

وفي عام 2017، في السنة الأولى من تصنيع Chiron، تم الانتهاء من 70 سيارة، ولكن الإنتاج يزداد باطراد.

وفي العام التالي، شهد المصنع إنتاج 76 شيرون، ويتوقع أن يزود أكثر من 80 شركة بنهاية هذا العام.

ويقول كريستوف بيوشون، مدير الإنتاج في بوجاتي: "إنه حدث خاص وكذلك السيارة، مما يجعلها مميزة بشكل مضاعف"،

وسيكون رقم 200th Chiron "110 ans Bugatti" وهذا النموذج يحتفل بتراثه بأسلوب مثير للإعجاب، حيث إنه لا يحمل فقط رموزًا عديدة للأمة الفرنسية؛ كما أنها تتميز بالكثير من الميزات القياسية التي تقطع المظهر الفريد لهذه السيارة.

وفي عام 1909 ، أنشأ إيتوري بوجاتي مصانعه في مولشيم. هدفه: إنشاء سيارات تتميز بأشكال فاخرة وقدرة استثنائية على الأداء.

والآن، بعد أكثر من قرن من الزمان، بقيت القيم الأساسية لبوغاتي بدون تغيير، ولا يزال Chiron يكرّمها، كما أن "110 ans Bugatti" يعزز الطابع الحصري لهذه السيارات ويضمن أن Bugatti تبرز من غيرها من صانعي السيارات الرياضية الفائقة.