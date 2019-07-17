تعرض دور السينما المصرية، مجموعة مميزة من الأفلام، خلال الأسبوع الجاري، وتقدم "الوطن" نبذة عن هذه الأعمال الجديدة، لتساعدك في اختيار فيلمك المفضل للمشاهدة:

Step Up: Year Of The Dance

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الشباب لديهم عشق للرقص، ويجتمعوا على هدف تكوين أفضل فريق راقص في الصين، مما يجعلهم يشعروا بجو عائلي معا.

أبطال الفيلم جيد شاينوويث، جون يو، شون ليو، جانيل جينيسترا، زاك روبرتس، مايكي مينج، ومخرج الفيلم رون يوان.

The Lion King

تدور أحداث الفيلم حول رحلة سيمبا مع العالم، ووفاة والده على يد شقيقه الطامع في السلطة، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال الفيلم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، بيونسيه نولز، ومخرج الفيلم جان فافريو.

Lying and Stealing

تدور أحداث الفيلم حول شاب يسرق أعمال فنية بشكل احترافي، وممثلة مشهوره ليدها ديون، ويجمعهما القدر سويا.

أبطال الفيلم إميلي راتاجكوسكي، ميا تشانغ ، ثيو جيمس، راي تشايس، تيم بيدر، فرناندا أندرادي، ومخرج الفيلم مات أسيلتون.