يطرح فريق "واما" الموسيقية أحدث ألبوماته الغنائية، أغسطس المقبل، إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

وكشف الفنان أحمد الشامي، أحد أعضاء الفريق، موعد طرح الألبوم، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر بوستر ظهر خلاله أعضاء الفريق، وعلق: "قريبا واما.. أغسطس 2019".

فريق "واما" يتكون من أحمد فهمى، أحمد الشامى، محمد نور، ونادر حمدي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفي رصيدهم الفني 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات المنفردة.

كانت شركة "نجوم ريكوردز"، قد أعلنت طرح ألبوم لفريق "واما"، الصيف الجاري، حيث يعمل حاليًا أعضاء الفريق، على وضع اللمسات الأخيرة على الألبوم قبل طرحه في الأسواق.