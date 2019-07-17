تفرقة الآباء بين أبنائهم في المعاملة أو توزيع الميراث يؤدي إلى فتنة بين الأبناء أنفسهم- بحسب ما أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي حذر الآباء من الوقوع في معضلة التفرقة ما بين أبنائهم، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc".

ووجه الجندي رسالة للآباء: "متحاولش أن تظهر ميلك القلبي لأحد الأبناء دون الآخر، عندك بنتين ضميت واحدة وقبلتها، اعمل كدة مع الثانية حتى لو انت مكسح، أنا بنصحك عشان تكون فاهم".

واستشهد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بواقعة النبي عليه السلام مع أحد الأشخاص عندما جاء إليه يطلب منه أن يشهد على تنازله للميراث لأحد أبنائه دون باقي الأبناء وكيف رفض النبي ذلك ووصفه بالآثم.