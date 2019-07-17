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غدا.. جامعة طنطا تستضيف 50 خبيرا طبيا لمناقشة علاج أورام البروستاتا

غدا.. جامعة طنطا تستضيف 50 خبيرا طبيا لمناقشة علاج أورام البروستاتا

علي جاب 94%: فخور بوالدي عامل النظافة وضحيت بالطب والكورة علشان ظروفه

علي جاب 94%: فخور بوالدي عامل النظافة وضحيت بالطب والكورة علشان ظروفه

رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

رئيس مدينة شبرا الخيمة يتفقد المواقف للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة

السمنة بينها.. تأثيرات خطيرة للحرمان من النوم

السمنة بينها.. تأثيرات خطيرة للحرمان من النوم

متفوقون فى الثانوية رغم السرطان: 99%.. ومن غير دروس خصوصية

متفوقون فى الثانوية رغم السرطان: 99%.. ومن غير دروس خصوصية

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"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

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