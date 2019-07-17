قدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خالص التعازي والمواساة للفنان رشوان توفيق، في وفاة زوجته، التي وافتها المنية، أمس، بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض عبر فضائية "DMC": "والله يا حاج رشوان يا والدنا أنا مكنتش اعرف، ربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها ويرزقها الجنة".

وانهار الفنان رشوان توفيق أثناء تشييع جثمان زوجته، عقب صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة، اليوم، وانهمرت دموعه حزنًا على شريكة حياته، التي تزوجها عام 1957، وأنجبت له 3 أبناء، بينهم ابنته الإعلامية هبة رشوان.

يذكر أن آخر أعمال رشوان توفيق مسلسل "سلسال الدم الجزء 4"، تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك في الجزء الرابع كل من رانيا فريد شوقي، وأحمد بدير، وأحمد سلامة.