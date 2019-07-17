يتميز الطراز الجديد من "911 GT2 RS" التي تنتجة شركة بورشة بأداء رياضي فائق، ويستند الطراز 911 GT2 RS الجديد إلى الهيكل الخارجي طراز 911 Turbo، ومعالمها كاملة ملحوظة على الفور في العمق، حيث الأضواء الخلفية الملوّنة LED التأكيد على جاذبيتها، والجناح الخلفي الثابت في الانتهاء من نسج الكربون يجعل مساهمتها الخاصة إلى الشاملة انطباع الأداء الرياضي.

وعن استهلاكها للقود فتستهلك سيارة بورش الجديدة 11.8 لتر لكل 100 كم، وتتميز بمحرك twinturbo بسعة 3.8 ليتر بسعة 3.8 لتر ينتج 515 كيلو واط "700 حصان" يضفي عليها سلطة كافية لقيادة المجال، بالإضافة إلى ناقل سرعات مزود بسبع نقلات.

ويعطي هذا المحرك السيارة قوة تسارع تصل إلى 100 كيلومتر خلال 2.7 ثانية فقط، كما أنها تصل إلى سرعتها القوصر 340 كم في خلال 10.3 ثانية.