قالت وزارة الإسكان إنها نجحت، بالتعاون مع محافظة القاهرة، فى رفع 97% من أنقاض منطقة «مثلث ماسبيرو»، وأكدت الوزارة، فى بيان، أن الوزير عقد، اليوم، اجتماعاً مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، والجهات ذات الصلة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير المنطقة.

وزير الإسكان يستعرض موقف الوحدات الخاصة براغبى العودة إلى المكان

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، موقف إزالة الأنقاض، حيث تم رفع كمية كبيرة منها، بنسبة 97%، كما تم عرض الموقف التنفيذى للوحدات السكنية التى يجرى تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان فى العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، فضلاً عن مناقشة جميع التنسيقات المتعلقة بموقع المشروع مع الجهات المختصة.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إنه يجرى حالياً تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم «جراج سفلى» + دور أرضى «تجارى» + دور أول «جراج علوى» + 16 دوراً سكنياً، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى «تجارى» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد). يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى نطاق حى غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900م، ومسطحها التقريبى حوالى 75٫19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة.

وكان صندوق تطوير العشوائيات أعلن عن أنه سيتم تسليم 1000 وحدة سكنية فى مشروع «مثلث ماسبيرو» للأهالى خلال 30 شهراً من بدء التنفيذ مارس الماضى.

وتم إخلاء الشاغلين للوحدات السكنية بالمنطقة متمثلة فى 4301 وحدة سكنية، وتم التعامل مع شاغلى الوحدات غير السكنية بالتعويض النقدى، حيث قام صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الإسكان، بتوفير مبلغ 140 مليون جنيه لمحافظة القاهرة.