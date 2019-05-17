عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعا مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وقيادات الصندوق بحضور قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والمناطق غير المخططة، على مستوى الجمهورية، ومتابعة موقف مشروع تطوير "مثلث ماسبيرو".

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة مُمَثلة فى وزارة الإسكان، بذلت جهدا كبيرا وغير مسبوق، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تطوير المناطق العشوائية، من أجل توفير حياة كريمة لسكان تلك المناطق، وتوفير مساكن حضارية متكاملة الخدمات تليق بالمواطن المصري بديلا عن المناطق داهمة الخطورة، كما أن الدولة اقتحمت ملف منطقة مثلث ماسبيرو، وبدأت في تطويرها، بعد أن كان ذلك حلما يراود الدولة منذ عقود.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة إزالة المباني العشوائية التي يتم نقل سكانها إلى وحدات سكنية جديدة، واستغلال تلك الأراضي سواءً من خلال إعادة البناء عليها، أو تغيير استخدامها، حتى لا يتم البناء عليها بشكل عشوائي مرة أخرى، مؤكدا المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها من أجل الانتهاء من تنفيذها في أسرع وقت وبأعلى جودة.

وأعلن المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، الانتهاء من تطوير 188 منطقة غير آمنة بها 105328 وحدة، وجارٍ الانتهاء من تطوير 90 منطقة أخرى بها 90466 وحدة.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أنه جرى الانتهاء من تطوير 52 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 18 منطقة أخرى بها 284108 وحدات، كما جرى الانتهاء من تطوير 18 سوقا عشوائية، وتطوير 26 سوقا عشوائية أخرى تضم 3645 وحدة.

وفيما يتعلق بموقف مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أوضح المهندس خالد صديق، أنه جارٍ حاليا تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إلى المنطقة بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلي" + دور أرضي "تجاري" + دور أول "جراج علوي" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل"، بينما يتكون البرج الثالث من "دور أرضي "تجاري" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد".