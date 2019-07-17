قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع الحكومة دائماً «تحت ضغط»، لتحقيق طموحات وأحلام المصريين بأسرع صورة ممكنة، مشيراً إلى أن الرئيس يرى أن ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة «غير كافٍ».

ولفت «مدبولى»، خلال مؤتمر بمقر مجلس الوزراء، اليوم، إلى تواصل الحكومة المستمر مع الشارع، لمتابعة ما يحدث على أرض الواقع، وأردف: «نعلم أن هناك تحديات، ونتحدى أنفسنا لنصبح أفضل وأفضل، وربنا يقدّرنا نكون على حجم تطلعات الشعب».

رئيس الوزراء: نتواصل مع الشارع لمتابعة ما يحدث

وأوضح رئيس الوزراء أنه كلما تحقق المزيد من الإنجازات، سينعكس ذلك على تحسن الأجور، وتحسين معيشة المواطن، وضخ استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق كل المستهدفات المالية فى موازنة العام الماضى بنسبة 100%، خلال العام الأول من عمر حكومته، مضيفاً: «العجز فى الموازنة سجل 8.2%، بينما كان المستهدف 8.4%».

وكشف «مدبولى» عن دخول ملف مراجعة الاقتصاد لصندوق النقد الدولى ضمن إجراءات صرف الدفعة الأخيرة من القرض البالغة 2 مليار دولار، فى 24 يوليو الجارى، مؤكداً أن «الجنيه» بدأ يستعيد قوته أمام «الدولار»، رغم توقعات خبراء الاقتصاد عن احتمالية وصول العملة الأمريكية لـ20 أو 22 جنيهاًً، واستطرد: «مصر أصبحت أيقونة الدول للمسار الإصلاحى، بعكس دول كثيرة بدأت مسار الإصلاح دون أن تتمكن من استكماله».

وأضاف: «حققنا أحد أعلى معدلات التنمية فى العالم، مع توقع نمو واستقرار الاقتصاد، على النقيض من دول أخرى، ما دفع المستثمرين للقدوم إلى مصر بعد انسحابهم من المنطقة»، موضحاً أن ما يتحقق لم يكن ليحدث دون وجود إرادة سياسية، ودعم وصبر المصريين، مشدداً على أن الحكومة حققت أشبه ما يكون بـ«الأحلام بعيدة المنال»، بدعم من القيادة السياسية والمواطن.

استقرار الأسعار وتوافر السلع مؤشرات إيجابية

وأردف رئيس الوزراء: «نستهدف تحقيق المزيد، وننظر دائماً للدول التى شهدت تقدماً، والتى كان المواطن يقول عنها (عايزين نبقى زى الدول دى).. وهنكون إن شاء الله»، لافتاً إلى أن انضباط الأسعار، وتوافر السلع الفترة الأخيرة، يعطى مؤشرات إيجابية لأداء الحكومة، ويؤكد سيرها على الطريق السليم، ويُحفزها لاستكمال تنفيذ الإصلاحات.

من جهته، قال وزير المالية، إن رئيس الوزراء يتابع كل التفاصيل بنفسه، مضيفاً: «ساعات بصحّيه الساعة 3 و4 الفجر عشان أقول له حصل كذا، وبلاقيه دايماً معانا»، مشيراً إلى أن الدولة تعتزم سداد تريليون و111 مليار جنيه من أموال التأمينات خلال 5 سنوات.

وتوقع الوزير أن يقل عجز الموازنة عن 5% خلال العامين الماليين المقبلين، وتابع: «كلها سنتين وهنشوف مصر بلد تانية»، واصفاً ما حدث بـ«عملية جراحية انتهت»، وأن الدواء استطاع وقف انهيار الاقتصاد المصرى، وبدأنا مرحلة التعافى، مشدداً على اقتراب مصر من «الوضع الآمن»، وأن البعض يتوقع أن تُصبح مصر التاسع عالمياً من حيث قوة الاقتصاد بحلول 2030، إذا ما واصلنا الإصلاح والعمل.

وأكد الوزير أن التطورات الإيجابية الأخيرة فى مجال الاقتصاد صاحبها انخفاض ملحوظ فى نسب البطالة لتصل لـ8.9% فى ديسمبر 2018، مع تزايد أعداد المشتغلين، وأنه مستهدف وصولها لـ8.1%.