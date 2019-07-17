تسجيل الدخول
مجلس النواب يصل محطته الأخيرة

أحدث الأخبار

تأهيل ورصف طرق في جنوب سيناء بتكلفة 247 مليون جنيه

تأهيل ورصف طرق في جنوب سيناء بتكلفة 247 مليون جنيه

إدارج دكتور بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد ضمن قائمة "كلاريفيت"

إدارج دكتور بكلية العلوم بجامعة الوادي الجديد ضمن قائمة "كلاريفيت"

معيط: الحكومة تتطلع لتحقيق مؤشرات أداء أفضل.. وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة

معيط: الحكومة تتطلع لتحقيق مؤشرات أداء أفضل.. وخفض معدل الدين ليصل للمنطقة الآمنة

الانتهاء من تصميمات المستشفى التعليمي وكلية الطب بجامعة دمنهور

الانتهاء من تصميمات المستشفى التعليمي وكلية الطب بجامعة دمنهور

أبرزها ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة.. نتائج الحملات التموينية في 3 محافظات

أبرزها ضبط 350 كيلو لحوم فاسدة.. نتائج الحملات التموينية في 3 محافظات

صور.. مكرم وفؤاد تصطحبان أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية رأس محمد

صور.. مكرم وفؤاد تصطحبان أبناء المصريين بالخارج لزيارة محمية رأس محمد

اختيارات الوطن

أسعار الكليات بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019-2020

أسعار الكليات بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2019-2020

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

مكاسب سائق تاكسى من"أمم أفريقيا": كوّنت صداقات كتير

الأكثر قراءة

عاجل