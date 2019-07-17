أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التحقيقات النهائية بشأن واقعة الغش الجماعي بلجنة مدرسة "الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية"، بمدينة بيلا في كفر الشيخ، أثناء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأسفرت نتائج التحقيقات عن ثبوت تطابق إجابات 156 طالبًا في ثلاث مواد: "اللغة العربية، الفيزياء، والكيمياء"، بالإضافة إلى 4 طلاب آخرين غشوا باستخدام الهاتف المحمول أثناء سير الامتحانات بنفس اللجنة، وقررت الوزارة حرمانهم جميعًا من دخول امتحانات الدور الثاني مع اعتبارهم راسبين في تلك المواد، ويعتبر العام الدراسي بالنسبة لهم عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونًا.

وبشأن تطابق إجابات 47 طالبًا في مادتي اللغة العربية، والفيزياء، وثبوت تطابق في إجابات 37 طالبًا في مادتي الفيزياء والكيمياء، وثبوت تطابق في إجابات 113 طالبًا في مادتي اللغة العربية، والفيزياء في ذات اللجنة الامتحانية، قررت الوزارة إلغاء الامتحانات في تلك المواد، واعتبارها مواد رسوب ويطبق على الطلاب الممتحنين القواعد المنظمة للدور الثاني، على أن يتم احتساب نصف الدرجة العظمى فقط في حالة نجاحهم في تلك المواد.

وقررت الوزارة، بعد الإطلاع على نتائج التحقيقات، عدم عقد لجان سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة بلجنة الامتحان رقم 1154، ومقرها مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية بنين التابعة لإدارة بيلا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، خلال الدور الثاني ومستقبلًا (خلال السنوات المقبلة).