كشف نبيل أبوردينة، وزير الإعلام الفلسطيني، الذي يزور القاهرة اليوم، عن تفاصيل موافقة محمد مرسي على العرض الإسرائيلي الخاص بتوطين الفلسطينيين في سيناء.

وقال أبوردينة، في مؤتمر صحفي له بالسفارة الفلسطينية بالقاهرة، مساء اليوم، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن" قال لمحمد مرسي إن هناك خطة لتوطين فلسطينيي غزة في سيناء، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالقطاع، فقال له مرسي "وفيها إيه.. إيه المشكلة إنهم يعيشوا في سيناء، إحنا ممكن ناخدهم يعيشوا في شبرا كمان".

وأكد وزير الإعلام الفلسطيني، استهجان الرئيس أبومازن لرد مرسي وقتها، لافتا إلى أن "مرسي كان مُؤيدا لصفقة القرن وليس لديه غضاضة ولم يرفض ذلك أبدا".