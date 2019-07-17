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مؤسسة تطلق حملة لدعم 3 أبطال رياضيين

مؤسسة تطلق حملة لدعم 3 أبطال رياضيين

واشنطن توقف تسليم أنقرة طائرات F 35 وتطلب من الطيارين الأتراك المغادرة

واشنطن توقف تسليم أنقرة طائرات F 35 وتطلب من الطيارين الأتراك المغادرة

بدر عبد العاطي: مباحثات لإنشاء أكاديمية تدريب معلمين بالتعاون مع برلين

بدر عبد العاطي: مباحثات لإنشاء أكاديمية تدريب معلمين بالتعاون مع برلين

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"سبوبة إنترفيو المدارس".. نواب يطالبون بتدخل الحكومة: تهدد المواطنين

رئيس "سيمنز مصر": نسعى لفتح أسواق استثمارية جديدة

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