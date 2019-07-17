لقى برنامج تدريب شباب الدعاة الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، إشادة واسعة من جانب وسائل إعلام دولية، ووصفت إذاعة مونت كارلو الدولية، اليوم، البرنامج بأنه "الأول من نوعه" في الوطن العربي والشرق الأوسط، وفق أحدث متطلبات العصر التي تؤهل الدعاة لمواجهة الفكر الديني المتطرف الذي أصبح آفة العصر.

وأشارت الإذاعة إلى أن المتدربين يدرسون علوم التكنولوجيا والاقتصاد وفنون الخطابة ولغة الجسد، وكيفية الإعداد العلمي للخطب الدينية التي تتصدي للفكر المتطرف، وتدعو لإعلاء قيم قبول الآخر وتحقيق التكامل لا التصادم.

ويدرس في الدفعة الأولي التي يستمر التدريب فيها 9 أشهر، 77 داعٍ وداعية، على أن يشمل التدريب كل الدعاة من مصرن والملتحقين بمؤسسة الأزهر من العالم الإسلامي.

وأُنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017، لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، وعلى المستويين الإقليمي والدولي.