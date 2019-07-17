لقي شخص مصرعه، وأصيب 5 آخرين في 4 حوادث سير متفرقة، اليوم الأربعاء، بنطاق مركز بنى سويف، ونقل المصابين لتلقي العلاج والإسعافات الأولية بالمستشفى.

ولقي خالد سعد سيد، 40 سنة، مصرعة في حادث انقلاب دراجة نارية أمام مستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف بمنطقة كورنيش النيل.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بدراجة نارية على الطريق الزراعى بني سويف ببا أمام قرية حيدر التابعة لمركز بني سويف، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف بنى سويف كلا من: عبدالتواب شحاته حسن، 50 سنة، مقيم عزبة الدرمللي، موظف بالري، ومصاب اشتباه ما بعد الارتجاج و جروح متفرقة، وأسماء عبد التواب شحاته، 30 سنة، مصابة جرح قطعي أعلى العين اليسرى 10 سم، وملك محروس محمد، 4 سنوات، مصابة كدمه بالعين اليمنى إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتستكمال العلاج.

وفي الحادث الثالث، أصيبت أمينة رشيد خديوي، 55 سنة، بخلع بالكتف وجروح و سحجات عقب سقوطها من أعلى دراجة نارية أمام مدرسة الأندلس بمنطقة شرق النيل ونقلتها سيارة إسعاف إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

وأصيب عيد صالح عيد، 14 سنة مقيم قرية الحلابية، طالب، بجرح بالرأس وجروح و كدمات بالوجه عقب انقلاب دراجة بخارية، على طريق الحلابية بني سويف.