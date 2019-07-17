البابا يهنئ طلاب الثانوية المتفوقين ويؤكد: التعليم مفتاح كل المشاكل

هنأ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طلاب الثانوية المتفوقين في نتائج الثانوية العامة.

وخلال عظته الأسبوعية، بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، قال البابا، إن التعليم هو مفتاح لحل جميع المشاكل التي يواجها الشخص في حياته، مطالبا الجميع بالاهتمام بالتعليم.

وأضاف البابا: "الإنسان دائما يشكر الله في جميع الأحوال، وستره عليه في الأمور الشخصية والمالية، مؤكدا أن الله دائما يستر على الجميع حتى في الأفعال الشريرة والخاطئة التي يرتكبها الإنسان، لذا دائما نقول عند وقوعنا في المشاكل يارب سترك".