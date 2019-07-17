قرر الدكتور عبدالقادر كيلاني، وكيل وزارة الصحة في محافظة الغربية، إحالة 54 طبيبًا وصيدليًا وفنيًا وممرضة في عدد من وحدات إدارة بسيون الصحية للتحقيق، بسبب الإهمال والغياب عن العمل.

كان الدكتور محمد الحلفاوي، مدير إدارة بسيون الصحية، قد كلف فريق المتابعة والتفتيش المالي والإداري في الإدارة، بالمرور على وحدات صحية لمتابعة سير العمل بها.

وبالمرور على المركز الطبي بكفر جعفر، تبين غياب 21 طيب وصيدلي وممرض وفني، كما تبين في مركز صحة الأسرة جناج، غياب 36 طبيبًا ومراقبًا وفنيًا وممرضة ورائدة ريفية، وتم رفع تاتقرير إلى وكيل الصحة بالغربية، وتحويلهم للشؤون القانونية.