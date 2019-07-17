تعاملت السلطات الكويتية مع الخلية الإرهابية الإخوانية التي قُبض عليها بقدر عالي جدًا من المهنية والاحترافية، حسبما أكد العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث ذكر أن الكويت دولة تحترم نفسها وقوانينها وارتباطاتها مع الدول الأخرى، وخاصة جمهورية مصر العربية، وذلك خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN".

وأضاف عكاشة، أنه فور القبض على 8 أشخاص ضمن خلية إرهابية في الكويت تم خضوعهم للتحقيق من جانب السلطات الكويتية للتأكد من أدله انتمائهم لمنظمات إرهابية وفور التأكد من قيامهم بالكثير من العمليات الإرهابية في مصر اتخذت على الفور قرارًا بتسليمهم للدولة المصرية، وهو الأمر الذي أثار احترام الجميع.

وأوضح عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، أن الكويت أعلنت بشفافية كاملة أن الأمر لن يتوقف عند حد التسليم لمصر، بل هناك تحقيقات جارية في الكويت من أجل التأكد من عدم وجود عناصر أو خلايا إرهابية على أرضها، وفي حالة وجود أي جماعات غير قانونية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن سلامة الداخل الكويتي.

فيما قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية سامح عيد، إن هناك أربع دول عربية فقط صنفت جماعة الإخوان على أنها جماعة إرهابية، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة و مصر ومملكة البحرين، موضحًا أن تونس بها جماعة الإخوان بل ومشاركين في جزء من الحكم، وكذلك الجزائر والأردن وليبيا والمغرب.

وأضاف "عيد"، خلال حواره في نفس البرنامج، أن هناك عناصر إخوانية وقيادات أيضًا في الكويت تحت مسمى جمعية الإصلاح وهي جمعية إخوانية بالكويت، ويعلنون عن نفسهم بكل صراحة أنها جمعية إخوانية، كما أن هناك 3 أعضاء ضمن 50 عضوًا داخل مجلس الأمة الكويتي من جماعة الاخوان بخلاف المتعاطفين مع هذه الجماعة.

وأوضح الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك 50 ألف شخص إخواني فروا من مصر عقب أحداث ثورة 30 يونيو إلى منطقة الخليج وتمركزوا في المنطقة بحثًا عن الحماية الشخصية فقط، "كل واحد سافر يبحث عن أمنه الشخصي"، لأن أغلبهم كان عليهم قضايا أو لديهم ملفات أمنية.

وتابع: "مش أي إخواني في الخارج يتم تعقيبه، فيه ناس معمول ضدها قضايا بسبب التظاهر، دي قضايا خفيفة إنما اللي يبثوا الكراهية ضد المصريين واللي بيخططوا للقيام بعمليات إرهابية يتم تعقبهم، ولا يجوز التجاوز معهم".