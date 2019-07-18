مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-7-2019 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة مواعيد الصلاة لقرائها في ضوء الخدمات اليومية المتنوعة، وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس، 18 يوليو، في عدد من مدن الوجهي البحري والقبلي كما يلي:
مواقيت الصلاة في السويس
أذان الفجر 03:18
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:51
أذان العشاء 08:21
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 12:01
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:57
أذان العشاء 08:27
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:24
أذان الظهر 12:06
أذان العصر 03:46
أذان المغرب 07:05
أذان العشاء 08:37
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:23
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:41
أذان العشاء 08:07
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 03:32
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:55
أذان العشاء 08:22