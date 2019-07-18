مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-7-2019 في مصر

تقدم "الوطن" خدمة مواعيد الصلاة لقرائها في ضوء الخدمات اليومية المتنوعة، وجاءت مواقيت الصلاة اليوم الخميس، 18 يوليو، في عدد من مدن الوجهي البحري والقبلي كما يلي:

مواقيت الصلاة في السويس

أذان الفجر 03:18

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:51

أذان العشاء 08:21

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 12:01

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:57

أذان العشاء 08:27

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:24

أذان الظهر 12:06

أذان العصر 03:46

أذان المغرب 07:05

أذان العشاء 08:37

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:23

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:41

أذان العشاء 08:07

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 03:32

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:55

أذان العشاء 08:22