بالفيديو.. عم طالب "ثانوية أسيوط" يدخل في نوبة بكاء على رحيله: "ربنا يلطف بوالدته"

دخل حمادة صلاح، عم طالب الثانوية العامة بأسيوط أحمد أبو الوفا، الذي توفي في حادث تصادم سيارتين على طريق "ديروط – أسيوط"، في نوبة بكاء على الهواء، على رحيل ابن شقيقه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور".

وقال عم المتوفي، إن ابن شقيقه دخل في غيبوبة بعد الحادث، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله المستشفى بـ5 دقائق، مشيرًا إلى أن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص، اثنان منهم توفيا في الحال، بينما أصيب ابن شقيقه بنزيف في المخ، وتوفي فور وصوله المستشفى.

وأضاف: "أمر ربنا، الحمدلله"، متابعا "ربنا يلطف بوالدته، والدته لا تستقبل أحدا، وأهله قفلوا بابهم ومش بيستقبلوا حد".

وعن الطريق، قال عم الطالب، إن طريق "ديروط – أسيوط" يسير في اتجاه واحد، وعليه ضغط مروري كبير، ويشهد عدد كبير من الحوادث، ولم يحدث به أي تطوير أو صيانة من قبل.

وأشار "قبل الواقعة بيوم حصلت حادثة برضو، ومات فيها 3 أشخاص".