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"الآثار": افتتاح متحف العاصمة الإدارية خلال أسابيع

"الآثار": افتتاح متحف العاصمة الإدارية خلال أسابيع

بالفيديو.. عم طالب "ثانوية أسيوط" يدخل في نوبة بكاء على رحيله: "ربنا يلطف بوالدته"

بالفيديو.. عم طالب "ثانوية أسيوط" يدخل في نوبة بكاء على رحيله: "ربنا يلطف بوالدته"

"السكة الحديد": تعطل قطار أسوان سببه ارتفاع حرارة الجو وليس لنا دخل

"السكة الحديد": تعطل قطار أسوان سببه ارتفاع حرارة الجو وليس لنا دخل

دراسة تكشف أكثر "إيموجي" يستخدمه الناس

دراسة تكشف أكثر "إيموجي" يستخدمه الناس

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة اليوم حتى الأحد المقبل

"الأرصاد": انخفاض درجات الحرارة اليوم حتى الأحد المقبل

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-7-2019 في مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18-7-2019 في مصر

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لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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