شهد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ونبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، الأربعاء، حفل تخرج الدفعة الأولى لدبلوم اللوجيستيات بالمدرسة البحرية الثانوية ببورفؤاد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم، نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبوزهرة، السكرتير العام للمحافظة، وشيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، وجوزيف غانم، مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات Wise ونائبه الدكتور محمد فوزي وحسن طاهر، مدير عام إدارة التعليم الفني، وأحمد تاج الدين، مدير إدارة بورفؤاد التعليمية، وأعضاء الوحدة الفرعية، لتيسير الانتقال لسوق العمل ببورسعيد وأهالي الطلاب الخريجين.

ووصف محافظ بورسعيد طلاب اللوجيستيات بـ "التيجان" الذهبية، موضحا أن التعليم الفني في بورسعيد يسير على درب القيادة السياسية في تمكين الشباب، مؤكدا أن الاستثمار في التعليم يكون بدعم المهارات، التى ستخرج إلى سوق العمل، لتعزيز تلك المرحلة العظيمة، التي تشهد تشييد المشروعات العملاقة والتنمية المستدامة في مصر.

وقال نبوي باهي إن التعليم الفني يفتح ذراعيه للطلاب الخريجين، اليوم، بتقديم فرص عمل حقيقية عن طريق توظيف 55 طالبا وتسليمهم عقود العمل بالأماكن، التي تليق بهم لخدمة محور قناة السويس، لأنه تعليم مبني على الجدارات، معربا عن سعادته لاحتضان بورسعيد هذه الفعاليات ضمن أسبوع التعليم الفني.

وفي نهاية الحفل، وُقعت اتفاقية تفاهم مشترك بين مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise وشركة "اجيليتي" ثم توزيع عقود العمل وشهادات التقدير على الخريجين وقيادات التعليم الفني ومدير المدرسة البحرية وأعضاء هيئة التدريس بقسم اللوجيستيات.