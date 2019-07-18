شرائح اتصال وإنترنت مجاني.. هدية السعودية لحجاج بيت الله

في بادرة نوعية تسهل على ضيوف الرحمن التواصل مع أسرهم، دشنت إدارة مطار الملك عبدالعزيز، مبادرة لجنة السقاية والرفادة في إمارة مكة المكرمة، لتوزيع شرائح اتصال وإنترنت مجاني كهدية لحجاج هذا العام، ضمن برنامج "ضيف الرحمن في عيوننا".

وبدأت السلطات السعودية في تنفيذ المبادرة، التي تتضمن توزيع مليون شريحة اتصال وإنترنت مجانية هدية لزوار بيت الله الحرام، ليتمكنوا من مشاركة أهلهم وذويهم جميع أحداثهم اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الاتصال المباشر، ليعيشوا معهم أجواء الحج، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

ومن المقرر تقديم هذه الخدمة، خلال موسم حج هذا العام، على أن يقوم فريق ميداني على مدار 24 ساعة، بتوزيع شرائح الاتصال على زوار الحرم المكي.