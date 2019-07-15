أعلنت شركة «مصر للطيران»، انطلاق أولى رحلات الحج من مطار القاهرة الدولى لهذا العام بسفر حجاج القرعة ببعض المحافظات يوم الخميس.

وقالت الشركة، إنها ستنقل هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل، فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.

وكشفت مصادر بالشركة أن هناك احتفالية سيتم إقامتها لتوديع أولى الرحلات، وسيتم من خلالها إجراء سحب على التذاكر وإعطاء عدد من الحجاج المسافرين عدداً من الهدايا.

وكشف مصدر بوزارة السياحة، أن «تأشيرات حجاج السياحة ستبدأ فى الصدور خلال أيام، خاصة أن أولى رحلات الحج البرى ستنطلق يوم 26 يوليو الحالى»، مشيراً إلى أن لجان الوزارة الموجودة حالياً بالسعودية لمعاينة مساكن حجاج المستوى الاقتصادى البرى والاقتصادى بمكة والمدينة لن توافق على أى مساكن لا تتوافق مع الضوابط، موضحاً أن اللجان مستمرة فى أداء عملها لحين الانتهاء من معاينة جميع المساكن.

وأشار المصدر إلى أن بعثة الحج الرسمية لمصر قامت بالتأمين على جميع حجاج مصر، وعددهم 78 ألف حاج، موضحاً أن التأمين يتضمّن تغطية الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم للحجاج المصريين، لافتاً إلى أنه تم التأمين على حياة كل حاج بمبلغ 75 ألف جنيه، يتم صرفها لذويه حال وفاته أثناء الفترة من سفره من مصر إلى حين عودته بعد أداء المناسك.