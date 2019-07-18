أعلن وزير الإعلام الفلسطيني نبيل أبو ردينة، أن السلطة الفلسطينية كانت ضد "ورشة البحرين" التي عقدت بالمنامة قبل أسبوعين لمناقشة ما يُسمى بـ"صفقة القرن".

وقال أبو ردينة في لقاء صحفي له مساء الأربعاء، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن الحديث عن الملياتر التي تحدث عنها البعض في صفقة القرن كانت وعود كاذبة، فضلاً عن أن الهدف منها هو قتل القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الأموال كان مقرراً لها أن تُجمع من البلدان العربية وتحديداً الخليجية، لافتاً إلى أن جميع الوعود التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية طوال حياتها في جمع الأموال لم يف من وعد بها إلا 30% في الخمسين عاماً الماضية.

و"صفقة القرن" هي اقتراح أمريكي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أعدها رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها في يونيو 2019.

ولا يتضمن الاقتراح إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة، وفق ما أفادت به صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر اطّلعت على أهم مركّبات خطة السلام الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن".