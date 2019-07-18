أعلنت الشرطة اليابانية، إصابة 40 شخصا في حريق نشب داخل استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيوتو اليابانية، صباح اليوم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة اليابانية بدء التحقيقات لمعرفة إذا كان الحريق نجم عن هجوم متعمد، خصوصًا بعد إعلان شهود عيان، أنهم سمعوا صوت انفجار قوي قبل اندلاع الحريق.

كانت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية ذكرت في وقت سابق، أن حريقا نشب في استوديو كيوتو للرسوم المتحركة، وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصا منهم 10 فقدوا الوعي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة، أن قتيلا واحدا على الأقل سقط في هذا الحادث، فيما نقل عشرات المصابين بحالات حرجة إلى المستشفى.